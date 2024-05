Mida teha Tartumaal?

Ka kõige kangema vudilase jõud ühel hetkel raugeb ja ta vajab puhkust. Oled väiksema seltskonnaga või suurema perega, Vudila puhkekeskuses leiab nüüd ka öömaja

Väga omapärase kogemuse saad, kui ööbid ühel jalal seisvas muinasjutulises Vuta pesas, mis meenutab tänu oma vahvatele kolmnurksetele akendele ning laastudest välisfassaadile linnupesa. Et maja on kahe meetri kõrgusel puitposti otsas, võid tuulise ilmaga tunda tasast kõikumist. Vuta pesa sobib kuni neljale inimesele, ööbijatele mõeldud WC, dušš ja kööginurk asuvad pesamaja vahetus läheduses.

Väga põneva, lausa UFOt meenutava väljanägemisega viies peremajas on olemas kõik mugavused, et seal veeta üks värskendav öö. Siin on lahtikäiv kaheinimese diivanvoodi ning mugav 140 cm laiune voodi. Mõistagi on siin ka dušš, WC ning kööginurk.

Kaiavere järve vahetus läheduses asuvad Vudila paarismajad on varustatud kõige ööbimiseks vajalikuga ja mahutavad kuni 32 inimest. Olmeruumid asuvad majade vahetus läheduses.

2024 avatakse Vudilas ka laagriküla, kus 7 vahvat kämpingumaja pakuvad soodsaimat võimalust Kaiavere kaldal ööbida. Kokku on ühes majas 6 voodikohta, kus saab öö mööda saata nii perega, kui ka suvepäevalisena.

Kolme magamistoaga ja kaheksa inimest mahutav saunamajas on lausa kaks sauna – siseruumides Soome saun ning õues kümblustünn. Majas on olemas oma köök ja terrass koos varjualuse ja grilliga.

Vudilasse saab tulla ka matkaautoga! Kõik vajalikud võimalused meie karavanide parkimisalal, kuhu mahub mugavalt kuni 8 masinat ning liskas piiramatu telkimisala.

Majutus on avatud maist septembrini ja mängumaa avamisaegadel saad nautida hommikusööki Vudila bistroos, mis on juba majutuse hinnas ja õhtusööki grillmajas. Kui sa aga nii soovid, võid õhtusöögi ise kinni püüda. Nimelt saad sa uue välialaga grillmaja ja forellipüüki külastada ka peale mängumaa sulgemist, see on hooajal lahti kuni kella 22ni. Sinu püütud kalast valmistavad kokad imemaitsva õhtusöögi.