VIDEO «Ta väärib palgatõusu!» AirBalticu stjuardess hullutab vägeva tantsuga netirahvast

Ühismeediasse postitatud videost on näha, kuidas stjuardess tantsib lennuki ees hoogsas rütmis. Netirahvale tundub noore naise energia vägagi meeldivat, sest video on TikTokis kogunud juba üle 10 miljoni vaatamise.

See pole ainuke lendu läinud video, millega airBaltic on ühismeediat hullutanud. TikTokis on talvel tehtud video, mis kogus peaaegu 20 miljonit vaatamist. Videos tantsib airBalticu töötaja populaarse Netflixi sarja «Wednesday» muusika saatel.