KALLIM KUI KULD Oksjonil müüdi maha maailma kalleim sulg

Webbi oksjonimaja teatas, et sulg, mille eest loodeti algselt saada kuni 3000 dollarit, purustas 450% eelmise rekordi, mis oli sama liigi sulgede oma.

Pealikud ja nende perekonnad kandsid nende sulgi sageli peakattena ning ka kauplemises mängisid need olulist rolli. Suled olid maooride jaoks staatuse märgiks. Juba enne eurooplaste saabumist sai haruldane lind kollektsionääride ja moekaupmeeste sihtmärgiks. See viis ka paraku liigi väljasuremiseni.

Sulg on registreeritud taonga tūturuna maoori valmistatud esemete kaitsmise süsteemi alusel. Seda said osta ainult kollektsionäärid, kellel oli süsteemis litsents ja see ei tohi riigist lahkuda ilma kultuuri- ja muinsusministeeriumi loata.