Turbulents tappis Singapore Airlinesi lennul reisija

BBC teateil oli mees reisil koos oma naisega. Reisijad olid just kinnitamas turvavöösid, kui turbulents Boeing 777-300 lennukit Andamani mere kohal tabas. Bangkokis hädamaandunud lennukist toimetati BBC andeil haiglasse 14 reisijat, kokku 23 said vigastada.

Aviation Heraldi kirjutab viitega Tai meediale, et on võimalik, et haiglas on surnud ka teine lennukis viibinu. Singapore Airlines ei ole oma sotsiaalmeediaküljel seda siiski kinnitanud. Lennukompanii andmeil oli lennukis 211 reisijat ja meeskonnaliiget, haiglasse viidute arvuna on mainitud 18 ja 12.