«Olen täitsa paberitega vend!» Kariibidel seilanud Hendrik Sal-Saller punub juba uut plaani

Muusik rääkis oma reisist ülivõrdes. «Viimane ettevõtmine oli Kariibidel käia, see oli väga tore reis. Minu ettekujutus postkaardist, kus on sile vesi ja kõik paistab läbi – seda oli ka, aga üldiselt puhub seal tuul kaks nädalat ja seda kuni kümme või rohkem meetrit sekundis. Kogu aeg lihtsalt puhub ja puhub, aga naljakas on see, et ta puhub kogu aeg ühest kohast,» muigas Sal-Saller saatele «Õhtu!» antud intervjuus. «Ma saan aru, et purjetajal ongi tuult vaja, aga no mingil hetkel sa ikkagi tahad, et ei oleks seda,» lisas ta.