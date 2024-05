Suurbritannias leidis aset maailma veidraim festival: sajad püüdlesid maailmameistri tiitli nimel just sellel alal

Kes oleks võinud arvata, et ussid on kantrimuusika fännid?

Võistlejate eesmärk on meelitada pinnale nii palju vihmausse kui võimalik, kasutades erinevaid tehnikaid. Neist populaarseim on pinnase vibreerimine. 2008. aastal väitsid Vanderbilti Ülikooli teadlased, et vihmaussid tulevad vibratsiooni tagajärel pinnale, kuna see sarnaneb nende ühtede suurimate vaenlaste – mullamuttide – tekitatud vibratsiooniga.