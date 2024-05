India ja Venemaa vaheline armastus vormub viisavabaduseks?

India üks juhtivaid ajalehti Hindustan Times teatab oma Youtube küljel, et aasta lõpuks on oodata viisavabaduslepet Venemaa ja India vahel. Väidetavalt saaksid Venemaa kodanikud edaspidi viisavabalt Indiasse ja India kodanikud viisata Venemaale. Vastavate kõneluste toimumist kinnitab ka Indian Times .

Indial on praegu liikumisvabaduse lepe Bhutani ja Nepaliga, mis tähendab, et nende riikide kodanikud ei pea Indiasse sisenemisel omama isegi passi. Riigd, kuhu saavad viisata India kodanikud, on Indian Expressi andmetele valdavalt Aasias.