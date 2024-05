Mida teha Pärnumaal?

Pärnu suve võlud ja Endla Teatri maagia

Kujuta ette, et jalutad mööda Pärnu võluvaid tänavaid, kus õrn suvetuul paitab su nahka ja päikesekiired peegelduvad sillerdavas merevees. See on suvine Pärnu, linn, mis pakub imelisi randu, lopsakat loodust ja varjatud aardeid, mida avastada. Kuid suve üheks pärliks jääb alati Endla Teater – koht, kus maagia ärkab ellu igal teatriõhtul.

Endla Teater on midagi enamat kui lihtsalt koht, kus vaadata etendusi. See on koht, kus lugude võlu ja näitlejate kirg loovad elamusi, mis puudutavad südant ja jäävad kauaks meelde. Kujuta ette, et istud teatrisaalis, tuled kustuvad ja laval algab etendus, mis viib sind teise maailma. See on tunne, mida lihtsalt peab kogema.