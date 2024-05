10 põnevat uut lennumarsruuti

Ka Bukaresti Henri Coandă lennujaamast pääseb alates juunist otselennuga New Yorki. Liini opereerib Rumeenia säästulennukompanii HiSky neljal korral nädalas suvehooajal ja, alates oktoobrist, kolmel korral talvise sõiduplaani raames. Hinnad pole paraku eriti odavad: ühe suuna piletihind küll toitlustust, kuid mitte näiteks äraantavat pagasit või lennujaama check-in´i sisaldava hinnatüübi puhul algab 319.99 eurost, teatab One Mile At The Time.