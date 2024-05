Mida teha Ida-Virumaal?

Maja esimesel korrusel asub täisvarustuses kööginurk ja avar söögisaal, mis on varustatud espressomasina ja absoluutselt kõige muuga, et söögitegemine kulgeks sujuvalt. Puhkemaja toad on helikindlad, tagades külalistele täieliku privaatsuse ja magusa une - mugavad voodid on varustatud kvaliteetsete Proftexi tekkide ja patjadega, tagades sügava ja kvaliteetse une. Suvisel ajal on kõikide akende ees sääsevõrgud, tagamaks rahuliku une ilma putukate rünnakuta.