Mida teha perega Võrumaal?

Pokumaa on suvel avatud iga päev: 12.06-31.08 E-P kell 11-18.

Võru Armastatuim Peatuspaik: 21 Aastat Külalislahkust Ränduri Pubis ja Külalistemajas.

Ränduri pubi ja külalistemaja pakub külastajatele meeldivat peatuspaika Võru linnas, kus saab nautida nii maitsvat toitu kui mugavat majutust. Ränduri asukoht on ideaalne neile, kes soovivad tutvuda Võru linna ja ümbruskonnaga. Jalutuskäiguga jõuab Tamula järve randa, Võru uudsele keskväljakule, Kultuurimaja Kandle etendustele ja mitmetesse muuseumidesse.

Ränduri pubis saab nautida kosutavat kõhutäit varahommikust hilisõhtuni. Varajastele seiklejatele on kaetud mitmekülgne hommikubuffee ning ennelõunast hilisõhtuni pakume külastajatele menüüd, kust igaüks leiab endale meelepärase maitseelamuse.

Kauni Eesti suve nautimiseks on pubis avatud väliterrass. Pere pisemad saavad lõbusalt aega veeta pubi mänguväljakul – avastada põnevat ronimislaeva, lasta liugu ning kiikuda.

Ränduri külalistemaja pakub mugavat peatuspaika Teie reisil, olgu see siis lühike või pikk. Külalistemaja pakub erinevas suuruses tube, mis sobivad nii üksikreisijatele, paaridele kui suurematele seltskondadele. Toad on mugavalt ja hubaselt sisustatud, tagades ööbijatele rahuliku ööbimiskogemuse.

Ränduri personal on külalislahke ja abivalmis, alati valmis aitama ja jagama soovitusi kohalike vaatamisväärsuste osas.

Tule ja saa osa keskaegsest suveelamusest Vastseliina piiskopilinnuses

Vastseliina piiskopilinnus ja selle ümbrus on kõneainet tekitanud juba alates keskajast. See on legendidest tulvil paik, kus ootavad avastamist 14. sajandist pärit linnuse varemed ja elamuskeskus.