Mida seiklusterohket teha Valgamaal?

Wagenküll Lossispaa esitleb: Taagepera lossi võlupark „Alice Imedemaal“

Maitsva suvemenüüga ootab pargi külastajaid kohvik Alice, aga külalistele on avatud ka lossis asuv mitmekesise menüüga restoran Wagenküll . Piletid lilleparki on taskukohased ja parkimine tasuta.

Kõige mugavam on jääda pärast pargi ja spaakülastust lossihotelli ka ööbima. Lossi peamajas on ajaloolise hõnguga, igati kaasaegsetele nõuetele vastavad toad ja sviidid ning pargimaja moodsatest tubadest avaneb hunnitu vaade lossile. Hooned on omavahel ühendatud maa-aluse tunnel-galeriiga, kust on mugav hommikumantlis otse spaasse jalutada.