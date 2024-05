Mida teha Läänemaal?

Tiny Marienholm - Eesti kõige romantilisem majutus idüllilises Haapsalus

Tiny Marienholmi näol on kindlasti tegemist Eesti kõige mereäärseima majutusega, mis asub merest kõigest kiviviske kaugusel. Jah, see on päriselt ka kiviviske kaugusel, sest meri on vaid 10 meetri kaugusel. See on koht looduskaunis Marienholmi poolsaare alguses Suure Viigi ääres, kus loodus on toodud teile otse tuppa. Mitmekülgne taimestik ja erinevad põnevad linnuliigid pakuvad vaate- ja kuuldemängu igale külalisele.