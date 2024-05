Mõnitamised, kuritegevus ja vandenõu levitamine: kahte suurlinna ühendav portaal võeti maha vaid pärast lühikest aega

Dublin – New York kahe ekraaniga otseülekanne suleti ajutiselt pärast teateid ebasobilikest käitumistest Iirimaa pealinnas Dublinis, vahendab Yahoo!news. Samuti on ühismeedias levima läinud hulk videoid, kus on näha, kuidas mõned inimesed paljastavad ekraani ees enda kehaosi, kuvavad telefoniekraanidel pilte 9/11 tragöödiast või levitavad vandenõuteooriaid. Paar päeva tagasi pidi Dublini politsei minema viima ühe naise, keda nähti end vastu portaali hõõrumas.