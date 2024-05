Miljardeid teeninud lennukompanii asus töötajaid üle kuldama

Majanduslangusega Eestis maksavad tööandjaid preemiaid üsna ettevaatlikult ning linna- ja riigiametnikele väljakäidud rammusad lisatasud tekitavad kohati isegi kadedust. Globaalses lennunduses on pärast pandeemiapiirangute kadumist käes aga head ajad ja paljud lennufirmad mõõdavad aastakasumit miljardites. Araabia Ühendemiraatide lennufirma Emirates pani eelmisel aastal tasku 18,7 miljardit dirhamit (see on umbes 4,72 miljardit eurot), mis on Emiratesi parim finantstulemus läbi aegade ning on nüüd on firma otsustanud maksta kõigile töötajatele preemiaks nende 20 nädala palga, mis lisatakse maikuu töötasule.