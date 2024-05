Kuidas peatuda Abu Dhabis vähem kui 4 euro eest?

Abu Dhabi emiraadi lennufirma Etihad on liitumas oma klientidele sõlmlennujaamas tasuta peatumist pakkuvate lennukompaniide mitte just liiga pika nimekirjaga (üheks selliseks on näiteks Turkish Airlines, kes võimaldab juba ammu teatud marsruutidel reisijail sõltuvalt reisiklassist üks-kaks päeva tasuta Istanbuli võlusid nautida). Nüüd on väljaande Business Traveller andmeil Abu Dhabis tasuta hotelliöid välja käimas ka Etihad.