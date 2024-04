Nordica Airbus kütab ringi troopilises Aasia riigis

Nordicale soetati 2022. aastal Airbus. Nüüd on lennuk osatud tööle panna Vietnami siseliinidel.

Nordic Aviation Groupi müük on sobivate ostjate puudumise tõttu seiskunud, kuid Nordica lennuk on leidnud tööotsa kuuma lõunamaa päikese all. Lennatakse mullu pankrotiohus olnud Bamboo Airwaysile.