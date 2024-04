Dubais vihmahoogudest tekkinud lennujaamakaos laheneb vaevaliselt

Viimase kahe päevaga sadas Dubais alla vihma rohkem kui kahe aasta norm. Lähis-Ida suurimaks lennusõlmeks olevas Dubais on lennujaam pärast maandumisradade vihmavee alla jäämist küll tööd taasalustanud, kuid CNNi teateil viibib terminalis väga palju reisijaid, kelle lennud viimastel päevadel tühistati. Dubai lennujaam palub reisijail kohale saabuda vaid siis, kui nad on saanud kinnituse, et nende lend toimub. Neljapäeval jäi CNNi andmeil ära 549 lendu, millest 302 pidid olema rahvusliku lennukompanii Emirates opereeritud.

Lendude varasem ärajäämine on tinginud selle, et lähipäevil pole paljudel marsruutidel lendudel ühtegi vaba kohta. Näiteks on esimene broneeritav otselend Dubaist Frankfurti alles 23. aprillil, Amsterdami (4959 eurose hinnaga) aga 22. aprillil. Londonisse saaks lennata juba 19. aprilil, kuid piletihind otselennule on soolased 2321 eurot. Odavaim lennupilet otselennule Dubaist Pariisi maksab laupäevaks 5546 eurot.