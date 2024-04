MILJONI MUSI ⟩ Tartu kutsub üles osalema massisuudlusel

Kontsertetenduse lavastaja Ain Mäeotsa sõnul saab Euroopa kultuuripealinn tunnistajaks täiesti erilisele sündmusele, mis võiks mõnusalt raputada kujutluspildi tagasihoidlikust ja jahedast eestlasest.

Tasuta kontsertetendusel kõlavad Eesti ja Euroopa tuntud eurolaulud, mis jutustavad Tartu, Eesti ja Euroopa lugu. Publikut rõõmustavad Conchita Wurst, Victor Crohne, Liisi Koikson, Lenna Kuurmaa, Koit Toome, Hanna-Liina Võsa, Jaanika Sillamaa, Ivo Linna, Maarja-Liis Ilus, Ott Lepland, Laura Põldvere, Elina Netšajeva, Birgit Sarrap, Getter Jaani, Elina Born, Robin Juhkental, Alika Milova, Uku Suviste, Juhan Uppin ja Stig Rästa.

Tartu2024 pressikonverents 26.01. Esitlust viib läbi Tartu2024 juht Kuldar Leis. Foto: Reigo Teervalt

Kultuuripealinna loovjuhi Kati Torpi sõnul on suudlema oodatud kõik: «Ühissuudlus võib olla romantiline suudlus, põsemusi sõbrale, embus või vanema suudlus lapsele. Suur eestimaalaste ühine lembehetk on pühendatud seksuaalteadlikkusele, mis on Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 üks teemasid.»

Torpi sõnul on Conchita osalus mitmes mõttes märgiline. «LGBT+ teema on Eesti jaoks oluline. Soovime, et kõik saaksid üritusel osaleda oma tõelise minana. Igal inimesel on õigus elada ja armastada. Laulja on pärit Ülem-Austriast, mille linn Bad-Ischl kannab tänavu koos Tartuga Euroopa kultuuripealinna tiitlit,» rääkis kultuuripealinna loovjuht Kati Torp.

Etendusel linastub viieosaline humoorikas «miniseriaal», milles kaks noort teadlast lahendavad Tartut tabanud suudlemispandeemia saladust. Teadlasi kehastavad näitlejad Maarja Johanna Mägi ja Kaarel Pogga.

Kontsertetenduse «Suudlev Tartu» eesmärk on kultuuripealinna egiidi all tõsta ühiskonnas esiplaanile teadlikkust seksuaaltervisest. Tegu on ühe osaga seksuaalharidusele pühendatud suuremast projektist, mille peasündmus on seksuaalhariduse konverents «Esimene suudlus».

Korraldajad kutsuvad üles väärtustama avatust, inimlikkust ja lugupidamist. Seda hoolimata rahvusest, rassist, vanusest, soost ja maailmavaatest. Kontsertetendus algab 18. mail kell 21.30 Tartu Raekoja platsil ja on tasuta. Lavastaja: Ain Mäeots Kontserdi muusikaline juht: Siim Aimla Koreograaf: Alice Aleksandridi Vaata lisa siit!