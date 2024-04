Jahmatus Jaapanis: madu pani kiirrongi hilinema

Jaapani kiirrongid ehk shinkansenid on tuntud oma kiiruse ja tiheda graafiku poolest. Tokyot ja Osakat ühendaval Tokaido Shinkansen liinil on veebilehe Japan Guide andmeil üldiselt neli väljumist kummaski suunas igas tunnis, kuid tipptundidel on Japan Railway Company andmeil väljumiste arv küündinud ka 16 rongini mõlemal liikumissuunal. Opereerimiskiirus Tokaido Shinkansenil on üldjuhul kuni 320 kilomeetrit tunnis, kuid SCMaglev rongidega on aprillis 2015 saavutatud ka maailmarekord 603 kilomeetrit tunnis.