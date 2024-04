Lennusaatja ülikaval nipp, kuidas saab salongi lisakotti asju kaasa võtta

Selleks salanipiks on tax-free kaupluste kotid. Nimelt on sealt ostetud kaupa õigus lennukile kaasa võtta ja seda käsipagasiks ei loeta. Väravas olev lennufirma töötaja sinna ei vaata, vaid see on legaalne kauba transportimise viis. Nii et pista oma kotti mittemahtuvad riided või raamat sellesse kotti ja väravas ei peata seetõttu sind keegi. Küll pead aga lennujaama poes mõne ostu sooritama, et selline kott saada.