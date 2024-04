Kas hotellist tuleb tingimata välja registreerida või võib niisama lahkuda?

Tegelikkus on see, et enamasti on väljaregistreerimine puhas formaalsus. Vähemalt hotelli poolt. Neil on olemas kõik vajalik: külastaja krediitkaardi andmed ning kontaktid. Kui on vaja hiljem arveldada kadunud veekeetja või katkise ukse pärast, suudavad nad kliendi igal juhul üles leida.