Tšehhi tervishoiuametnike sõnul on Tšehhis läkaköha tõttu surnud kolm inimest ning 183 haigestunut on haiglaravil, vahendab Soome ajaleht Helsingin Sanomat. Läinud nädalal registreeriti Tšehhi Vabariigis 1494 uut läkaköhajuhtu. Helsingin Sanomat viitab, et Soomes diagnoositi näiteks 2022. aastal kokku vaid 31 läkaköhasse nakatumist.