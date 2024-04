Iisraeli ja Iraani konflikt külvab kaost lennuliiklusse

Lisaks Iisraelile on veebilehtede Intellinews ja Crisis24 andmeil oma õhuruumi tsiviillendudele sulgenud Jordaania, Süüria ja Iraak (viimane kuni vähemalt kella poole kuueni hommikul). Lisaks on Times of Israeli andmeil oma õhuruumi sulgenud ka Liibanon ning sotsiaalmeediavõrgustikus X levib info, et õhuruumi on ajutiselt kinni pannud ka Egiptus.