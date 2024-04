SAATUSE NÖÖK ⟩ Miks tipplilleseadja kolm korda järjest üle Atlandi lendas?

Peruu on Lõuna-Ameerika üks põnevamaid maid, kus lisaks maailmaimeks peetavale Machu Picchule võib imetleda ka kõrbemaastikke, ookeanirandu ning lõputut Amazonase vihmametsa. Kuid unistuste reis võib saada kergesti närvesööva pöörde, kui ära kaob isikut tõendav dokument. Lilleseadja Heiti Põder jagas sotsiaalmeedias mõtlemapanevat kogemust, mis oleks tema puhkuse äärepealt täielikult nurjanud. Nimelt avastas Põder pärast enam kui pool ööpäeva vältavat lendu Lima lennujaamas maandununa, et tema pass oli jäänud lennufirma KLM lennukisse. Põdra sõnul sai ta sellest aru sadakond meetrit õhusõidukist eemal, kuid ranged turvatöötajad ei lubanud tal enam minna seda ära tooma. Selle asemel saadeti dokumenti otsima lennujaama esindajad, kellel passi aga leida ei õnnestunud. «Ootasin maailma pikimad 90 minutit, suu kuivas ära tilgatuks,» kirjeldab Põder ülikurnavat kogemust, mis tipneski sellega, et tal tuli kaks tundi hiljem sama lennukiga Amsterdami tagasi lennata. «Olin näost valge, palusin, kas võib vett osta, öeldi, et ilma passita ei saa.» Ka suunati ta lennukis kohe õhusõiduki tagumisse otsa ning oma endist tooli tal põhjalikult inspekteerida ei õnnestunud, kuna seal istus ees juba teine reisija.