VILEPILLIPUHUJA: ⟩ Dreamlinerite ehitamisel võib olla tehtud vigu

Sam Salehpouri nime kandev endine Boeingu insener väidab USA ajakirjanduses, et Boeing 787 Dreamlinerite kered on monteeritud kokku viisil, mis võib nende tugevust aja jooksul vähendada, kirjutab New York Times . Boeingu juures enam kui dekaadi töötanud Salehpouri kinnituste kohaselt tulevad moodsa pikamaalennuki kere osad erinevatelt alltootjatelt ning nad ei ole täpselt samade mõõtmetega, kuid ühendatakse omavahel sellegipoolest.

Boeing 787 Dreamliner tegi avalennu 2009. aastal ning on tänaseks üks populaarsemaid pikamaalennukeid. Teoorias võivad struktuursed nõrkused tunda anda aga ka alles pärast tuhandeid lende. USA Föderaalne Lennundusamet ehk FAA on asunud väiteid uurima, Boeingu kõneisik Paul Lewis on aga kriitika tagasi lükanud ja kinnitanud, et lennukikerede pikaajaline vastupidavus pole küsimärgi all ning et Boeing usub 787 Dreamlineritesse täielikult.