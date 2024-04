Noored Eesti muusikud esitavad Raimond Valgre loomingut uues kuues

Koosseis alustas oma tegevusega poolteist aastat tagasi ning selle aja jooksul on nad kätt proovinud nii džässi- kui ka folgimaastikuil. Pälvinud tiitli Noor Pärimusbänd 2023, avanes Lõõmal võimalus anda täispikk kontsert Viljandi Pärimusmuusikafestivalil. Kuid nüüd on uued tuuled puhunud viieliikmelise keelpillikoosseisu just Raimond Valgre muusika juurde. Miks? Bändi ninamees Johan Kristjan Aimla selgitab seda nii: «Raimond Valgre on Eesti džässiklassik, kuid harva mängitakse tema lugusid kui džäss-standardeid. Me tahame instrumentaalseadetega just seda konteksti avada.»