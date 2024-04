Kuu ja päikese asend on Põhja-Ameerikas reisihinnad hulluks ajanud

8. aprillil leiab Põhja-Ameerika kohal aset haruldane taevanähtus: täielik päikesevarjutus. Kuigi päikesevarjutust näeb osaliselt pea kõikjalt USAst ja Mehhikost, on parim ehk täielik varjutus tagatud neile, kes viibivad varjutuse ajal Montreali, Indianapolist, Dallast, San Antoniot ja Torreoni ühendaval trajektooril, kirjutab BBC. Arvesse tuleb aga ka võtta ilmastikuolusid, mistõttu paljud päikesevarjutusest innustunud on eelistanud reisida Lääne-Mehhikosse, kus taevas on kõige tõenäolisemalt pilvitu.