Tallinna lennujaama äriklassi lounge uuenes palju avaramaks

Alanes tänasest on Tallinna lennujaamas võimalik lendu oodata uuenduskuuri läbinud äriklassi ootesaalis, mis kannab edaspidi Lennujaama LHV Lounge nime. Sissepääsupiletit on võimalik ka osta ja selle hind on nüüd 45 eurot varasema 30 asemel.