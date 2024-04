Kuubalt pärit Mario Salcedo on rohkem kui 20 aastat elanud peamiselt kruiisilaevadel ning arvab, et see on väga lõbus ja lihtne viis, kuidas terve maailmaga tasapisi tutvuda. Pikalt reisilaevadel viibinud meest on aga tabanud veider tervisehäda, mistõttu ei soovigi ta enam tasase ja kindla maa peal aega veeta.