Finnairi piirkonnajuht: «Meie fookus ei ole praegu uute sihtkohtade avamisel»

Finnair on viimastel aastatel olulisel määral oma produkti muutnud ja enamasti mitte reisija kasuks – vähenenud on tasuta kaasavõetava pagasi määrad, napimaks on muutunud see, mida pakutakse pardal. Miks nii palju oma toodet muuta, kui Finnair praegu kasumis on?