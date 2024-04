Lennufirma British Airways lennusaatja rääkis Inglismaa reisibüroole Ocean Florida, et lennukis pikalt istudes on üsna tavaline, et reisijad tunnevad ennast halvasti. «Õhurõhu muutus, vedelikupuudus ja pikalt ühe koha peal istumine aeglustab seedimist ning põhjustab gaaside kogunemist seedetraktis. Seetõttu võid tunda puhitust, iiveldust ning seda, et kõht on kõvasti gaase täis,» jagas lennusaatja.