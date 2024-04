Kuigi reisides võivad ohtlikesse olukordadesse sattuda nii mehed kui ka naised, on kahjuks üsna tavaline, et just üksikud naised on need, keda kurjade kavatsustega inimesed ära kasutavad. Et ennast võõras hotellis turvaliselt tunda, jagas Patrice sotsiaalmeedias lihtsat nippi.