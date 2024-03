Lahkus üks maailma legendaarsemaid lendureid

British Airwaysi Boeing 747-200 «City of Edinburgh» oli lennunumbri BA 009 all 1982. aasta 24. juunil teel Londonist Aucklandi, kui pärast vahemaandumist Kuala Lumpuris (vahemaandumisi tehti sel ajal veel ka Bombays ning plaanitud olid need ka Perthis ja Melbournes) neljamootorilise lennuki kõik mootorid tõrkuma hakkasid. Veidi enne oli lennuki salongis tuntud suitsulõhna ning märgatud lennuki ümber kummalist plasmavalgust ehk Püha Elmo tuld.