ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Muusika teeb hingele pai

Mis pühad need ilma muusikata on! Nädalalõpp kostitab õnneks väga eriilmeliste kontsertidega. Näiteks Vanemuise kontserdimajas kõlab neljapäeva õhtul maailma muusikaloo üks kuulsamaid suurvorme – Mozarti reekviem. Teatavasti ümbritseb seda teost nukkervalus salapära. See tuleneb faktist, et reekviem on Mozarti üks viimaseid teoseid, mille lõpetas tema õpilane pärast helilooja surma. Erakordselt kauni ja suurejoonelise meistriteose esitus on alati muusikaelu suursündmus.