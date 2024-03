ÕLLESADU ⟩ Suurbritannias jagatakse tasuta ära 100 000 õlut, aga seda ainult ühel põneval tingimusel

Greene Kingi uuringud näitavad, et kuigi 81 protsenti brittidest arvab, et vihm on väga tavapärane nähtus Suurbritannias, siis peaaegu kolmveerand (74 protsenti) väidab, et see takistab neil väljaskäimist ja lõbutsemist. Inimrühm, kes läheb vihmaga kõige harvemini välja, on Z-põlvkond, kellest 85 protsenti ütles, et nad tõenäoliselt ei lähe märja ilmaga välja, vahendab DailyStar.