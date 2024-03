Paljudel lennufirmadel on reegel, et kui pagas seisab omanikuta kauem kui 100 päeva, siis on neil vaba voli kohvri saatusega ise tegeleda. Suurbritannias saadetakse paljud kohvrid ja kotid edasi oksjonitele, kus inimesed saavad täiesti võõraste reisijate pagasi endale osta. Selles on aga üks konks – kohvrile hinnapakkumisi esitavad potentsiaalsed ostjad ei näe kohvri sisse ning ei tea, mille nad tegelikult endale soetavad.