VAATA ÜLE ⟩ Millised kevadised üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Pärnu Endla teatri mängukavas on Maksim Gorki draama «Suvitajad». Lavastaja Ingomar Vihmari sõnul on tegu kirgliku ja revolutsioonilise näidendiga, milles Gorki on ära tabanud midagi inimeseks olemisele igiomast ning mis on oma traagilisuses ülikoomiline. Ja vastupidi. Et neis mitmemõttelistes sõnades ise veenduda, tuleb laupäeval minna Endlasse tükki vaatama.