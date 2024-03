Air China alustab maailma pikima lennuga

Reisiuudiste leht Simpleflying teatab, et alates 28. aprillist lendab Air China taas Brasiiliasse. Pikk lend saab kahel korral nädalas alguse Pekingist ning enne Sao Paulosse jõudmist tehakse vahemaandumine tankimiseks Madridis, kust sama lennuk edasi Lõuna-Ameerikasse suundub. Hiinast Sao Paulosse on ühe vahepeatusega lennu pikkuseks 17584 kilomeetrit ning kokku võtab reis aega 25 tundi ja 55 minutit. Kuna Air Chinal on õigus müüa pileteid ka Hispaania ja Lõuna-Ameerika vahelisele segmendile, võivad soovijad Hiina lipukandjaga ka Euroopast reisi alustada või Sao Paulost vaid Madridi lennata. Kas Hiinast startinud reisijad saavad Hispaania pealinna lennujaamas jalgu sirutada või peavad tankimise ajaks jääma lennukisse, ei ole veel selge.