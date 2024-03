Täna sada aastat tagasi startis Finnairi päris esimene lend, millel oli üllatav sihtkoht

Täna on Helsingi-Tallinn liin endiselt Finnairi võrgustiku lahutamatu osa, sest kahe pealinna vahel toimub kuni 68 lendu nädalas.

«Oleme väga uhked, et tähistame saja aasta möödumist meie esimesest lennust Helsingist Tallinnasse,» ütleb Finnairi Euroopa turu juht Arunas Skuja. «Eesti on Finnairi jaoks uskumatult oluline turg, mistõttu on suurepärane tähistada nii sajandit Finnairi esimese kommertslennu kui ka sada aastat Balti riikide teenindamise algusest.»