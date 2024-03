Gröönimaal uueneb lennujaam ja see on suur uudis

Nagu selgitatakse veebilehel One Mile At The Time, on Gröönimaal ainus pikamaalendude vastuvõtmiseks sobiv lennurada praegu Kangerlussuaqis, kuid seal elab vaid 500 inimest ja puudub turistide teenindamiseks sobiv infrastruktuur. Enam kui 18000 elanikuga pealinn Nuuk, kuhu paljud turistid minna võiks, on aga üle kolmesaja kilomeetri eemal ja sinna lendamiseks on vaja võtta jätkulend väiksema õhusõidukiga, Nuuki lennuvälja lennurada on nimelt vaid 900 meetrit pikk (võrdluseks Kärdla lennujaama rada on 1520 meetrit). Taoline olukord on turismi Gröönimaale märgatavalt pärssinud ning muutnud Gröönimaale saamise ka kulukaks.