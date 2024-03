SINNA JA TAGASI ⟩ Vait olemine kurja ei tee*

Lend Tallinnast Helsingisse ei kesta poolt tundigi. See on nii lühike aeg, et stjuardessid ei jõua lennuturvalisust tagavate rituaalide läbiviimise kõrval pakkuda isegi klaasi vett (kuigi seda võib eraldi küsida), kuid samas nii pikk, et läbi Helsingi Tokyosse lennata lootnud Eesti endine peaminister suutis pahandada Finnairi stjuardessi. Väidetavalt käskis lennuemand tal ära panna sülearvuti, mida kõigis lennu faasides tõesti kasutada ei lubata.