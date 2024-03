OOTAMATU ⟩ Seda üllatavat eset unustatakse kõige rohkem hotellitubadesse maha

Reisieksperdid on jaganud, et kõige rohkem unustatakse hotellidesse maha nii telefoni kui ka teiste elektroonikaesemete laadijaid. See võib tuleneda sellest, et pistikupesasse torgatud laadija kipub kergesti hotellis kahe silma vahele jääma ning ei püsi alati ka meeles kaasa haarata.

Selleks, et lennujaama jõudes kurvalt telefoni aku tühjenemist ootama ei peaks, on eksperdid tutvustanud trikki, mis aitab mure lõplikult lahendada. Kui astud hotellituppa, tasuks kohver või reisikott asetada kohe mõne pistikupesa lähedusse, kus on plaanis hiljem telefoni laadida. Seejärel keri laadija juhe kergelt ümber pagasi sanga nii, et laadija ulatub siiski pistikupessa ning selle külge on võimalik ka telefoni ühendada.