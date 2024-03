Puhkus 2.0: tehisintellekt muudab reisimise palju sujuvamaks

Tehisaru oskab soovitada, kuhu üldse reisida ning aitab sul kokku panna sobiva plaani. Kui näed sotsiaalmeedias oma lemmiksisuloojat või sõpra mõne ägeda vaatamisväärsuse taustal, siis Galaxy S24 funktsioon Ring otsimiseks aitab sul vaid hetkega selle koha leida. See Google’iga koostöös välja töötatud uus lahendus aitab sul otsida kõike ekraanil kuvatavat vaid ühe lihtsa liigutusega. Kui oled huvipakkuvale esemele ringi ümber teinud, teostatakse Google otsing ning saad lähemalt oma reisisihtkoha ja vaatamisväärsuste kohta lugeda.

Uued funktsioonid aitavad sul kohalikega suhelda. Reisides riiki, mille keelt sa ei oska, võib juhiste küsimine ja vestluse pidamine osutuda üpris väljakutsuvaks. Inimestega vahetult suheldes saad kasutada Galaxy S24 Tõlke funktsiooni, mis tõlgib sinu räägitud teksti valitud keelde ning kohalik saab sulle vastata tema enda emakeeles, sest see tõlgitakse sulle sobivasse keelde. Nutitelefoni ekraanile ilmub tõlgitud tekst ja nii saad luua uusi sõprussuhteid ning osaleda põnevates aruteludes.

Galaxy AI aitab sul vestlusi tõlkida ka siis kui pead suhtlema telefoni vahendusel. Funktsioon Reaalajas tõlkimine teeb laua broneerimise või arusaamatuste lahendamise palju lihtsamaks, sest sinu kõne tõlgitakse reaalajas valitud keelde. See tähendab, et Samsungi telefonirakendus pakub automaatselt nii teksti- kui helitõlkeid ning tõlge jõuab ka liini teise otsa, olenemata sellest, kas vestluskaaslasel on Galaxy või mõni muu seade.