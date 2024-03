Kus Finnairi lennukid kütusekriisi tõttu plaaniväliseid maandumisi teevad?

11. märtsil Soomes alanud streigi tõttu on Helsingi Vantaa lennujaamas probleeme kütuse tarnimisega ja seetõttu tangivad paljud Finnairi lennukid välismaal. Helsingin Sanomates ilmunud artikli kohaselt tangitakse Euroopa lendudel lennukeid sihtpunktriikides, pikamaalendudel tehakse aga erakorralisi tankimispeatusi, mis pikendavad lennuaega umbes tunni võrra. Kus need peatused aga toimuvad?

Finnairi pressiesindaja Päivyt Tallqvist sõnas Postimehe reisiveebile, et näiteks New Yorgi lennud tangivad Stockholmis, Seouli lennud Budapestis ja üle põhjapooluse Tokyosse viivad lennud samuti Stockholmis. Kütusepeatuste kohta antakse klientidele infot enne lendu. Tallqvisti sõnul on kütusepeatused osa Finnairi meetmetest mille eesmärk on streigi mõju vähendamine klientidele.