ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Maitsete meelevallas

Vahelduseks argistele kodus einestamistele võiks vabadel päevadel minna välja sööma. Näiteks pakub sel nädalal Tallinnas alanud restoranide nädal suurepärast võimalust nautida kohalikku toidukultuuri ja tutvuda uuemate kokandustrendidega. Inspireerituna Tallinna 2023. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitlist ja et pöörata järjest rohkem tähelepanu keskkonda säästvate otsuste olulisusele toidukultuuris, pakuvad 24 teemanädalal osalevat restorani külalistele keskkonnasõbralikumaid valikud.

Gurmaane ootab ka PROTO avastustehase intrigeeriva nimega üritus PROTO virtuaalreaalsuse elamusõhtusöök. See on ainulaadne kombinatsioon hoolikalt valmistatud neljakäigulisest õhtusöögist ja virtuaalreaalsusest, mida Skandinaaviast mujalt ei leia.

Leivafestival ja maaselitsa

Laupäeval ja pühapäeval tasub sammud seada Kultuurikatlas toimuvale leivafestivalile. Eestlastele on leib ja sellega seotud traditsioonid suure emotsionaalse väärtusega ning seetõttu on leivafestival kogupereüritus, millest tunnevad rõõmu kõik. Festivalilt leiab pagareid, kes toovad külastajani põnevaid maitseelamusi ja -avastusi. Festivalipäevadel ootab külastajat ees ka meeleolukas leivaprogramm erinevate töötubadega, millest saavad kõik huvilised ammutada vajalikke nippe ja teadmisi.

Värskas pannakse nädalale punkt maaselitsa tähistamisega. Maaselitsa on setode komme enne pikka paastu veel kul´atada ehk pidu pidada. Külalistele pakutakse sel päeval leelonaiste laulu, pliine, kuuma teed ja ka vähe teravamat. Vana komme on sel päeval jää peal liugu lasta. Muidugi kui jääd ikka selleks ajaks veel on.

Sest kevadveed voolavad juba mõnda aega ning need veed on kõrgel, mis tähendab seda, et keda paelub kärestikusõit kummiparvel, siis Võhandul saab seda teha. Parvematk ehk rafting Võhandu jõel kestab paar-kolm tundi ning on tulvil elamusi ja väikseid üllatusi.

Kontsert? Stand-up?

Klassikalise muusika austajad, ka teile pakub nädalalõpp midagi! Muusikasõpru kutsub põneva muusika kontserdisari Musica Sacra, mille kontserdid toimuvad läbi kevade Pärnu Eliisabeti kirikus.

Kes on laupäeval kultuuripealinnas ja otsib meelelahutust, siis Tartu Genialistide klubis on õhtu Daniel Veinbergsi stand-up soolotunni «Armutu» päralt. Nagu Veinbergs ise ütleb, on «Armutu» südamlikult toksiline kogum lugusid, anekdoote ja riffe, mida ta on lihvinud Eesti ja Austraalia publikute ees viimased kaks aastat.