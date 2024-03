Sansibaril suri kohalikku delikatessi süües üheksa inimest, kümned on haiglas

Tansaanias Sansibari saarestikus asuval Pemba saarel surid kaheksa last ja täiskasvanut, kui olid söönud kohalikuks delikatessiks peetavat merikilpkonna liha. Sealsete võimude sõnul vajas haiglaravi veel 78 inimest. Meditsiinilised analüüsid kinnitasid, et kõik hukkunud olid söönud merikilpkonnade liha. Uudist vahendas agentuur Associated Press.