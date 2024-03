KAS TEADSID? ⟩ Piloot paljastab, miks on lennukiakendel väike auguke

Pisike auk aitab reguleerida rõhku lennukikabiinis. Õhus olles, on väljaspool akent rõhk suurem kui sees. See pisike auk võimaldab aga õhul vabalt liikuda, tasakaalustades survet.

Miks on lennukiakentel pisikesed õhuavad?

«Kui lennuk tõuseb õhku, hakkab õhurõhk salongi sees langema. Seega õhurõhk on väljaspool lennukit palju madalam kui sees. Lennukid on aga ehitatud nii, et salongis säiliks inimesele talutav õhurõhk terve reisi vältel,» ütleb Airbusi pressiesindaja Travel + Leisure'ile.