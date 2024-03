Järjekordne suurstreik Saksamaal paiskab taas segi reisiplaane

Suur Saksamaa ametiühing Verdi viib 7. ja 8. märtsil läbi tööseisaku, mistõttu ära jäävad paljud lennud, mõjutatud on ka rongitransport. DW andmeil seiskub töö alates kella neljast neljapäeva varahommikul ning tööle hakatakse taas 9. märtsil kell 7.10, Lufthansa andmeil algab streik aga juba täna kell kaheksa õhtul. Väga suures ulatuses on mõjutatud Lufthansa lennuoperatsioonid ning Lufthansa on teatanud, et toimub vaid kuni viiendik lennuplaanis olevatest lendudest. Homsed Lufthansa lennud Tallinnast Frankfurti on juba tühistatud, samas peaks 6. märtsil õhtul Frankfurdist Tallinna toov Lufthansa lend LH884 siiski toimuma.