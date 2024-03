58-aastane bussijuhina töötav Mark Garland sattus erakordsesse olukorda, mis pani teda arvama, et ta on sattunud mõnda teise dimensiooni. Märtsi alguses Londonist Taisse Bangkokki lennanud meest tabas suur segadus, kui ta üritas lennujaama saabudes ennast lennule registreerida, kuid teda teenindanud personali liige sõnas, et temanimeline inimene on juba ennast reisile registreerinud.